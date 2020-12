Um trabalhador do Centro de Saúde do Porto Santo recebeu esta quinta-feira o resultado positivo para covid-19, como o DIÁRIO revela na edição impressa desta sexta-feira. O homem fez o teste graças à medida implementada pelas autoridades de saúde, que obriga à realização de um teste 48 horas antes de um exame médico.

Este caso não foi contabilizado no boletim epidemiológico de ontem, onde foram atribuídos à ilha dourada os dois casos activos e anteriormente conhecidos, uma vez que, de acordo com informações da Direcção Regional da Saúde veiculadas ao DIÁRIO esta manhã, o resultado do teste do funcionário da autarquia foi recebido posteriormente à divulgação desse boletim.

O certo é que esta sexta-feira de manhã a notícia do DIÁRIO foi confirmada pelo delegado de saúde do Porto Santo, que preparou um comunicado para os porto-santenses e o remeteu também para a nossa redacção. Ao DIÁRIO, também a Direcção Regional da Saúde assegura que assim que o caso foi conhecido, foram tomadas medidas proactivas, de despistagem, segurança e prevenção.

Rogério Correia adiantou que este funcionário do Centro de Saúde está de férias há uma semana e que foram feitos testes a todos os trabalhadores do Centro de Saúde do Porto Santo. Hoje, sexta-feira, devido a este caso, a Unidade de Saúde Dr. Francisco Rodrigues Jardim estará a funcionar com os serviços essenciais e com os profissionais que regressam esta semana ao trabalho ou que já testaram negativo para covid-19.

O delegado de saúde do Porto Santo sublinha que o trabalhador pode ter sido contagiado durante as férias, afastando a possibilidade de transmissão comunitária no Centro de Saúde, mas a investigação investigação epidemiológica deste caso ainda decorre.





Após resultado positivo à COVID-19 de um funcionário da Unidade de Saúde Dr. Francisco Rodrigues Jardim, vimos informar que de forma preventiva, uma vez que este funcionário está no seu período de férias há uma semana, efectuou-se testes a todos os profissionais do Centro de Saúde do Porto Santo a fim de garantir toda a segurança no atendimento aos seus utentes”. Rogério Correia, Delegado de Saúde do Porto Santo

Os contactos directos deste homem estão todos identificados e em isolamento, e nenhum trabalha no centro de saúde local, assegura Rogério Correia: “Os mesmos serão testados até cinco a sete dias, após o último contacto”, esclarece.

“Estes contactos são externos ao seu local de trabalho, que acrescem aos 62 testes já efectuados aos profissionais do Centro de Saúde, tido sido realizados nas horas imediatas após conhecimento deste resultado”, escreve Rogério Correia que deixa também um apelo: "Porque sabemos que o Natal é sobretudo época para estar em família, voltamos a lembrar que só o cumprimento e os cuidados, já sobejamente conhecidos, podem garantir a si e à sua família um Natal Feliz!".

Recorde-se que este teste impediu que o infectado não viajasse para a Madeira, tal como já teria previsto fazer, desconhecendo que estaria infectado.