Porto Santo com um novo caso local oito meses depois da última infecção

Uma pessoa residente no Porto Santo está entre os 18 casos de infecção pelo novo coronavírus detectados neste domingo na Região Autónoma da Madeira. A 'ilha dourada' passa, assim, a contar com 5 casos de residentes com Covid-19, sendo que o único que está activo é aquele que foi agora detectado. Há oito meses que não surgiam situações de portossantenses com Covid-19.

No Verão foram diagnosticados outros casos, mas em turistas. A situação foi mais mediatizada foi a que envolveu a família do apresentador de televisão Jorge Gabriel. Após a Direcção Regional de Saúde ter divulgado o boletim epidemiológico referente a este domingo, o DIÁRIO procurou ouvir o delegado de saúde no Porto Santo, Rogério Correia, mas sem sucesso.

Dos 18 casos de infecção conhecidos neste domingo, 13 são de transmissão local e abrangem residentes em vários concelhos: cinco no Funchal, três em Machico, dois em Santa Cruz, um em Câmara de Lobos, um na Ribeira Brava e um no Porto Santo.