JPP defende promoção do Destino Madeira no mercado nacional

A Madeira deveria apostar na criação de uma campanha dirigida ao mercado nacional, através de viagens a preços reduzidos e de um sistema que permitisse aos cidadãos portugueses usufruírem do mesmo preço de bilhete estipulado para os madeirenses.

A medida é apresentada pelo JPP para fazer face à pandemia e assenta na “busca por novos nichos de mercado” e “uma nova estratégia de atractividade adaptada aos tempos difíceis que estamos a viver”, defendeu Élvio Sousa.

Segundo o líder parlamentar do JPP; esta estratégia permitiria adaptar o mercado à perda de rendimentos de muitos dos portugueses e garantir um nicho de turismo nacional que em muito beneficiaria o sector da hotelaria e similares.

“A situação pandémica no país tende a estabilizar o que juntamente com as medidas de controlo instauradas no Aeroporto Internacional da Madeira, converge para um fluxo de passageiros em trânsito com um carácter de segurança razoável e com a garantia de alguma dinâmica extra na paragem económica que o setor do turismo madeirense tem vindo a registar”, defendeu o parlamentar.

Elvio Sousa entende que a uniformização do preço do bilhete para o valor do bilhete cobrado aos residentes seria uma forma de “recuperar alguma da dinâmica dos fluxos turísticos em condições vantajosas para quem nos visita e criar, ao mesmo tempo, uma recuperação pela qual anseiam os empresários do setor da hotelaria e similares e muitas das famílias que têm nesses setores a sua única fonte de rendimento”.