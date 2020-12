Promoção do destino Madeira com orçamento recorde

No próximo ano, o orçamento para a promoção do destino Madeira será de 15,1 milhões de euros, podendo chegar aos 16 milhões, um valor recorde, destacado por Eduardo Jesus.

O secretário regional de Turismo e Cultura está a ser ouvido, no debate na especialidade das propostas de orçamento e plano e destaca o reforço da dotação das áreas da sua tutela que têm um total de 46,7 milhões de euros.

A secretaria de Eduardo Jesus tem um reforço de 14%, com mais 5,6 milhões e o objectivo é responder aos efeitos da pandemia no sector do turismo, o mais afectado pela crise económica associada.

Eduardo Jesus também destaca o reforço das dotações da Cultura, com um aumento de 14,2%. Uma verba que, em termos proporcionais é “cinco vezes mais do que ao nível nacional”.