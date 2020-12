Madeira agradece ao mercado nacional a forma como "olhou para nós"

Eduardo Jesus agradeceu hoje, em nome dos madeirenses e porto-santenses, a forma como o mercado nacional olhou para a Madeira em tempo de pandemia, como “compreendeu as decisões tomadas e a forma como esteve ao nosso lado na implementação dessas decisões”.

O secretário Regional de Turismo e Cultura recordou que a Região teve, no mês de Agosto, mais hóspedes nacionais do que em todo o ano de 2019. “Num período pandémico, conseguimos mais pessoas de Portugal continental e isto não é alheio à parceria que temos com a APAVT e reconhecemos a sua influência positiva e objectiva”, frisou o governante, sublinhando que a parceria com a APAVT é “um assunto sério para a Madeira”, já que se trata do “parceiro certo para trabalhar não só no mercado nacional, como internacional”.

Eduardo Jesus referiu ainda que desde 2015, a Região aposta fortemente na promoção do Turismo e tem multiplicado por quatro o valor do investimento que faz nesta área, o que significa “mais 11 milhões de euros investidos pelo governo” no trabalho de promoção.

Hoje o investimento ronda os 16 Milhões geridos pela APM e esta aposta é vista como “um investimento e não apenas uma despesa orçamental”.

O governante falava na abertura do webinar de lançamento da 3.ª edição do programa ‘Madeira Specialist’, que já formou 1.300 agentes de viagens nacionais. Trata-se um programa de e-Learning organizado pela Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), em parceria com a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril e a Associação de Promoção da Madeira, destinado a dotar os agentes de viagens das melhores competências e conhecimento para a venda do destino Madeira no mercado nacional.

Segundo o governante, “temos de saber tirar destas ameaças vantagens competitivas e é isso que estamos a fazer com esta iniciativa. Queremos que os associados da APAVT continuem a fazer parte desta solução e continuem a poder festejar connosco a forma como lidamos com esta ameaça”.