Machico é 'concelho de risco'

O concelho de Machico reúne os critérios definidos pela Direcção-Geral da Saúde para ser considerado ‘concelho de risco’. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e em que damos conta de que o território machiquense situa-se bem acima das 240 novas infecções por 100 mil habitantes, em 14 dias. Saiba mais pormenores sobre o assunto na página 15.

Também nesta edição abordamos o Surto nos ‘Marmeleiros’ que precipita reorganização. Por este motivo, a área de internamento de doentes com covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça está no limite, obrigando a uma reestruturação dos serviços que vai mexer com as consultas externas. Os assuntos ligados à pandemia estão entre as páginas 12 e 14.

Olhando dados estatísticos, o desemprego atinge quase 20 mil. Este número disparou 31% em Novembro, face ao período homólogo de 2019. Os dados são explicados na página 4.

No que respeita aos espectáculo, conheça nas páginas 32 e 33 quais as sete novas confirmações para o Summer Opening 2021.

Por fim, o último destaque da nossa primeira página vai para a Justiça e para o facto de terem sido sentenciados 21 anos de cadeia para pescador que matou mulher. O caso ocorrido no Jardim do Mar é recordado na página 8, bem como os pormenores da sentença.

