Madeira regista 1 morto e 26 novos casos

A Madeira registou hoje, dia 21 de Dezembro, 26 novos casos positivos de covid-19, pelo que a RAM passa a contabilizar 1.247 casos confirmados no território regional, de acordo com o relatório de situação do IASAÚDE.

Trata-se de 9 casos importados (7 provenientes do Reino Unido e 2 da Região Centro de Portugal) e 17 casos de transmissão local, na sua maioria associados a contactos ou contextos de casos positivos anteriormente identificados.

Sobre os casos confirmados hoje, há a assinalar um caso positivo na área da saúde, tratando-se de 1 profissional de saúde do SESARAM, EPERAM identificado no âmbito do rastreio intra-hospitalar.

Salienta-se ainda dois casos na área social, designadamente, dois residentes numa estrutura residencial para pessoas idosas, do sector privado, onde já se tinham identificado casos positivos. "A investigação epidemiológica continua em curso", garante o IASAÚDE.

Hoje há mais 23 casos recuperados a reportar, pelo que a região passa a contabilizar 903 casos recuperados de covid-19.

Tendo-se confirmado hoje mais um óbito, a RAM contabiliza, até à data, um total de 10 óbitos associados ao novo coronavírus.

As autoridades de saúde referem que se tratava de uma doente, 80 anos, que "estava internado na Unidade dedicada à covid-19 desde o dia 11 de Dezembro e tinha múltiplas comorbilidades associadas".