Taça da Liga também é para ganhar

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, disse hoje que fará alterações em função da gestão da equipa frente ao Vitória de Guimarães, na quarta-feira, nos quartos de final da Taça da Liga de futebol.

"Tentar perceber como os atletas estão em função do jogo que tivemos com o Vilafranquense [da Taça de Portugal], e vamos mexer naqueles jogadores que nos derem mais sinais de perigo de lesão, dentro daquelas três, quatro ou cinco alterações que nós fazemos", disse Jesus, em declarações à BTV.

O treinador adiantou que o Benfica entra "para ganhar em todas as competições", mas que as Taças têm a particularidade de dar a todas as equipas a possibilidade de sonharem com a sua conquista, por serem diferentes de um campeonato de jornadas corridas.

Na quarta-feira, no Estádio da Luz, o técnico espera um adversário a tentar surpreender no contra-ataque e nas bolas paradas, mas também vê a sua equipa a crescer em cada jogo e mais capaz no ataque posicional.

"As coisas estão a ser mais fáceis, acho que vamos acabar por fazer um jogo, em termos de ataque posicional, muito forte, com várias oportunidades de golo, vamos por a equipa do Guimarães a defender mais vezes e a tentar surpreender-nos numa bola parada ou num contragolpe", anteviu Jorge Jesus, elogiando as características de Ricardo Quaresma nas bolas paradas.

O técnico, que já venceu a Taça da Liga em seis ocasiões, cinco pelo Benfica e uma pela Sporting, defendeu o prestígio da competição no calendário português, mas que a mesma deveria ser mais valorizada.

"Devia ser algo a ser pensado. Ou financeiramente, ou a apurar o vencedor para uma Liga Europa, era importante valorizar mais ainda esta competição", defendeu.

Em relação à Liga Europa, Jesus avaliou também o adversário dos 16 avos de final, os ingleses do Arsenal, e disse que não lhe tira o sono.

"Tenho o maior respeito pelo Arsenal, mas não me tira sono nenhum, não me tira a confiança (...). Acredito que temos capacidade para o fazer [vencer a eliminatória]. Se queremos chegar a uma final, não nos podemos preocupar com isso. Se não tens poder para passar o Arsenal, também não tens para chegar a uma final da Liga Europa", concluiu o treinador.

O Benfica defronta o Vitória de Guimarães em jogo dos quartos de final da Taça de Liga de futebol, agendado para as 21:00 de quarta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, e com arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.