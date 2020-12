Concluído Campeonato Nacional de Não Séniores

Decorreu este fim de semana, 19 e 20 de Dezembro 2020, no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha, o Campeonato Nacional de Não Séniores Época 2019/20, prova do calendário oficial da FPB.



Este torneio contou com a participação de três clubes regionais (Associação Desportiva Pontassolense, Club Sports da Madeira e Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres), representados pelos seus atletas apurados para a referida competição.



Sagraram-se Vice-Campeões Nacionais:



SUB-19 - Singular Senhoras

Ana R. Fernandes (CSMA)



SUB-19 - Pares Senhoras

Ana R. Fernandes (CSMA) | Cláudia Lourenço (ADP)



Em destaque neste Nacional de Não Seniores esteve a atleta Ana R. Fernandes (Club Sports da Madeira) que se sagrou Vice-Campeã Nacional em Sub-19 Singular Senhoras e de Sub-19 Pares Senhoras, fazendo dupla com a atleta Cláudia Lourenço (Associação Desportiva Pontassolense).



Como nota, destaque à boa prestação do atleta Pedro Portelas (Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres), que competiu em Sub-17 Singular Homens, nesta edição do Campeonato Nacional de Não Seniores.