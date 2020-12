Assembleia Municipal do Funchal reúne para debater e votar o Orçamento para 2021

A Assembleia Municipal do Funchal reúne esta manhã, para uma sessão ordinária, que visa debater, entre outros assuntos, a Proposta de Orçamento — 2021, as Opções do Plano — 2021 e o Mapa de Pessoal para o ano 2021.

Na agenda dos deputados municipais está ainda a eleição de elemento designado pela Assembleia Municipal do Funchal para a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens.

Os trabalhos arrancaram há instantes, com a apresentação de duas propostas do PCP, uma sobre a aplicação da taxa de derrama no Funchal e outra sobre um suplemento de trabalho de penosidade e risco.