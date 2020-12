Conheça as equipas titulares do FC Porto - Nacional

FC Porto e Nacional defrontam-se daqui a pouco, pelas 20 horas no Estádio do Dragão, em jogo referente à 10.ª jornada da Liga NOS.

Depois do desaire, em casa, frente ao Santa Clara, o técnico Luís Freire veio a 'mexer no onze titular para o encontro diante do campeão nacional. Na defesa o técnico fez sair Rouai para a entrada de Rúben Freitas, enquanto no meio campo, Koziello irá dar lugar a Azouni, enquanto Rúben Micael fica no banco e entra Danilovic.

Eis o onze dos alvinegros: Daniel Guimarães, Rúben Freitas, Lucas Kal, Pedrão, João Vigário, Camacho, Alhassan, Azouni, Gorré, Danilovic e Brayan Riascos

Já o FC Porto irá apresentar o seguinte onze: Marchesín, Nanu, Mbemba, Leite, Zaidu, Uribe, Sérgio Oliveira, Otávio, Corona, Taremi e Marega.

Sérgio Cocneição muda quase toda a equipa em comparação com o último jogo, contra o Paços de Ferreira, a contar para os quartos-de-final da Taça da Liga. O treinador portista faz seis alterações mantendo apenas Sérgio Oliveira, Uribe, Nanú, Diogo Leite e Corona.

De referir que Manuel Oliveira, do Porto, é o árbitro designado para está partida, contando com Tiago Leandro e Tiago Mota como árbitros os assistentes, enquanto Fábio Melo será o quarto árbitro e Bruno Esteves, de Setúbal, estará na Cidade do Futebol como VAR.