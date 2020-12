Nacional perde no 'Dragão'

O Nacional perdeu esta noite (2-0), frente ao FC Porto, na deslocação ao Estádio do Dragão. Os tentos dos portistas foram apontados por Sérgio Oliveira, através de grande penalidade (21') e por Marega (39'), resultado que ficou fixado ainda no primeiro tempo do desafio alusivo à 10.ª jornada da I Liga.

Com este resultado, os 'dragões' consolidam o 3.º lugar, com 22 pontos averbados, enquanto os alvinegros ficam no 13.º lugar, com 10 pontos somados, os mesmos que Marítimo (12.º) e Moreirense (11.º).