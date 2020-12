Madeira sem casos de gripe registados nos centros de saúde e hospitais até à última semana

O último Boletim de Vigilância Epidemiológica, divulgado pela Direcção Regional de Saúde, dá conta de que, até à semana 49 de 2020, última semana, não foi dectado laboratorialmente qualquer caso de gripe nos centros de saúde ou hospitais públicos da Região. “Relativamente à vigilância laboratorial realizada no Laboratório de Patologia Clínica do SESARAM, E.P.E. (participante na Rede Portuguesa de Laboratórios para o Diagnóstico da Gripe), entre as semanas 40/2020 e 49/2020, foram analisadas laboratorialmente 37 amostras, com 0 casos positivos para Influenza.” Uma situação semelhante à registada nas demais semanas da época gripal 2020/2021.

No mesmo documento, é revelado que no período em análise “foram realizados 18 atendimentos por síndrome gripal no Serviço de Urgência Hospitalar (SUH) e 4 atendimentos nos serviços de atendimento urgente dos Cuidados de Saúde Primários da RAM (CSP), representando 0,7% do total dos atendimentos nestes contextos”.

Quanto à população que se apresentou em serviço de urgência com síndrome gripal, na semana 49 de 2020, 81,8% dos atendimentos (…) corresponderam a utentes menores de 18 Anos e 4,5% a utentes com 65 e mais anos. Do total acumulado de atendimentos por síndrome gripal nestes serviços desde o início da época (n=234), 83,8% corresponderam a crianças e jovens (idade menores de 18 anos) e 2,6% a utentes com 65 e mais anos”.