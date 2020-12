SINTAP e SESARAM com acordo para trabalhadores da carreira de informática

O SINTAP formalizou ontem, 17 de Dezembro, o acordo colectivo de trabalho (ACEP) e o Acordo de Empresa (AE) para os trabalhadores da carreira de Informática no SESARAM e concluiu um processo que se tem estendido ao longo dos últimos anos, permitindo um “tratamento de equidade entre trabalhadores que exercendo as mesmas funções e responsabilidades, disfrutavam de direitos distintos, quanto a carreira e seu desenvolvimento, organização do tempo de trabalho e de instrumentos de gestão”, informa o SINTAP através de comunicado, lamentando que estes trabalhadores tenham sido “os últimos a serem devidamente contemplados por estes instrumentos”.

O SINTAP espera que este passo dado “reforce a consciência da classe e de grupo em torno do movimento sindical” e recorda aos que são reticentes com os sindicatos e sindicalistas, que “sem eles nada disto era possível”.

O SINTAP pretende ainda que o SESARAM elabore um regulamento e uma nova legislação que permita uma aplicação mais favorável do sistema de avaliação; assim como um reforço de complemento, aspectos dirigidos a todos os trabalhadores do SESARAM, e a nível nacional, a revisão da carreira informática e a criação de carreiras próprias no regime geral para a saúde. Esperamos que a convergência, agora encontrada, se manifeste para esses aspetos no futuro.