Associação OLHO.TE e Hntrónica doaram materiais ao SESARAM

A Associação OLHO.TE e a empresa Hntrónica doaram materiais ao SESARAM.

A Associação OLHO.TE doou bonecas de pano, máscaras e várias ‘naninhas’ para as crianças que se encontram internadas no serviço e a empresa Hntrónica doou um televisor, que tem como destino a Unidade de Cuidados Especiais do Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Este equipamento foi doado no âmbito do programa 'Natal dos Hospitais', realizado pela RTP-Madeira.