Pedro Calado entrega 10 carros patrulha à PSP

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, formaliza, amanhã, 19 de Dezembro, pelas 11 horas, a entrega de 10 carros patrulha à Polícia de Segurança Pública da Região (PSP), no âmbito Protocolo de Colaboração entre a Madeira, através da Vice-Presidência do Governo e dos Assuntos Parlamentares e a Polícia de Segurança Pública.

No âmbito deste mesmo protocolo, foram já entregues, durante o ano de 2020:

Uma 1 viatura todo-o-terreno para Busca e Salvamento; quatro motociclos 900 CC; seis motociclos 125 CC; material coletivo de Busca, Salvamento e Resgate em Montanha; material individual de Busca, Salvamento e Resgate em Montanha; dois sistemas de iluminação de emergência; um cinemómetro (radar) portátil de tecnologia laser e dois sonómetros;

A cerimónia acontece nas instalações daquele Comando Regional, à Rua da Infância, 28, no Campo da Barca.