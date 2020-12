PSP tem sido "exemplar” na segurança da população madeirense

O vice-presidente do Governo Regional agradeceu hoje o empenho da PSP pela “forma exemplar” como a segurança tem sido aplicada na Madeira, sobretudo num ano difícil e complicado para o qual ninguém estava preparado.

Pedro Calado falava no âmbito da entrega de 10 viaturas à PSP e recordou que esse trabalho de segurança junto da população só é possível “se dotarmos as forças policiais de melhores e mais equipamentos”.

Para isso, foi estabelecido um protocolo realizado pela primeira vez em 2006, e renovado em 2019, através da adaptação das condições do protocolo, o que significa que 30% das receitas das contra-ordenações do trânsito são canalizadas para as necessidades de equipamentos que a PSP vai identificando anualmente.

Segundo o governante, o protocolo tem sido materializado através da aquisição de motociclos e viaturas modernas que vêm dotar a PSP dos melhores meios disponíveis. Algo que “muito orgulha esta governação”, já que “estamos a fazer com que a população se sinta mais segura”, adiantou o governante.

Calado aproveitou a ocasião para transmitir o seu “desagrado” em relação à transferência de poderes do Estado português para a Região, sem a devida compensação financeira para o exercício dessa responsabilidade.

Criticou ainda a “vergonha” que se passa com o pagamento dos subsistemas de saúde, onde o Estado não assume as suas responsabilidades, e tem sido a Madeira a assegurar o pagamento dos subsistemas dos agentes da PSP e da GNR na Região, criando uma dívida à madeira que já ultrapassou os 20 milhões de euros.

As 10 viaturas entregues hoje rondam um investimento superior a 400 mil euros e a próxima aquisição será feita entre 2022 e 2023.

Pedro Calado deixou ainda uma palavra de agradecimento ao Chefe Mota pelo excelente trabalho que desempenhou na PSP durante 40 anos e um dia.