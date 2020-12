Lopes da Fonseca diz que até a oposição teve “prenda de Natal” no Orçamento

O líder parlamentar do CDS, Lopes da Fonseca, classificou, esta tarde, no plenário, a proposta orçamental do Governo Regional para 2021 como “um bom orçamento, que social e economicamente beneficia as famílias e as empresas”.

Na óptica do representante centrista, é um orçamento “bom” no aproveitamento dos fundos europeus estruturais e de investimento, tem soluções para fazer face às consequências da pandemia e “até é bom para alguma oposição”, já que acolheu 8 propostas de alteração vindas do PS, PCP e JPP. “É um verdadeiro recorde. É um momento histórico; esta é a demonstração de um verdadeiro espírito democrático vindo quer do PSD quer do CDS”, exclamou Lopes da Fonseca, que disse que a aprovação de tais propostas “foi a prenda de Natal da maioria para todos os partidos da oposição”.