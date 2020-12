CDS desafia o PS a votar contra o orçamento

“Votem contra” foi o desafio de Lopes da Fonseca, dirigido ao PS.

O líder parlamentar do CDS enumerou as medidas sociais de um orçamento que diz ser “bom” e que traduz um grande esforço para enfrentar a pandemia e reanimar a economia.

“Vamos aguardar que 2021 seja melhor do que este ano”, afirma o deputado que no entanto garante que as pessoas estarão sempre “primeiro”.

O orçamento, diz, “defende os mais fracos e ninguém fica para trás”. Por tudo isso, desafia o PS, que critica o orçamento a “votar contra”.