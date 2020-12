Só oito das 285 propostas da oposição para Orçamento Regional foram aprovadas

A maioria PSD/CDS apenas aprovou, hoje, na Comissão de Finanças, Economia e Turismo e no plenário da Assembleia Legislativa da Madeira, oito das 285 propostas dos partidos da oposição para alteração de artigos ao diploma do Orçamento Regional para 2021.

O PCP, por exemplo, conseguiu fazer passar propostas relacionadas com a gestão do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) e com uma estratégia de combate ao desperdício. Da parte do JPP foram aprovadas iniciativas sobre o recrutamento de assistentes técnicos e técnicos superiores nas áreas da educação e saúde e negociações para um plano de contingência no aeroporto e a defesa do produtor regional. Já o PS conseguiu ver aprovado um aditamento (com abstenção do PSD e CDS) sobre fixação de taxas portuárias.