Cadeias identificadas livram Machico de medidas mais restritivas

A situação de risco elevado no Concelho de Machico não merecerá, para já, qualquer medida mais restritiva por parte do Governo Regional.

“Machico neste momento tem duas cadeias que estão perfeitamente identificadas” por isso “se as pessoas cumprirem as medidas que estão determinadas e se tivermos as cadeias identificadas, nós não vamos impor restrições de âmbito geral”, assegurou Miguel Albuquerque.

Ainda assim adverte que esta posição do Governo não significa que não possa haver necessidade de alterar as medidas e mesmo impor restrições mais específicas e circunscritas ao concelho da zona leste uma vez que “a situação evolui de um dia para o outro”, lembrou.