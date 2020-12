Secretário considera “exemplar” a organização adoptada para enfrentar a pandemia

Jorge Carvalho elogiou toda a comunidade educativa, sobretudo professores, assistentes e direcções das escolas, pela organização adoptada para fazer face à pandemia.

Jorge Carvalho lembrou, em resposta a Lopes da Fonseca, do CDS, que apenas três escolas interromperam o funcionamento e que todos os casos positivos de COVID-19 detectados foram de contágios verificados fora das escolas.

O secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia também foi questionado, por Rui Caetano, do PS, com a baixa qualificação dos madeirenses, mesmo depois de 40 anos de investimentos.

Jorge Carvalho acusou o deputado socialista de “demagogia” por ignorar que, há 44 anos, a Madeira tinha uma enorme taxa de analfabetismo e que, agora, regista a maior taxa de candidaturas ao ensino superior.

Lopes da Fonseca, do CDS, também lembrou que, na Madeira, os professores recuperam a totalidade do tempo de serviço congelado quando, no continente, apenas recuperaram menos de um terço.