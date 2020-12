Negligência de uma pessoa provocou duas mortes por covid-19 na Madeira

Miguel Albuquerque disse esta quinta-feita que a atitude negligente de uma pessoa provocou duas mortes por covid-19 na Madeira, isto quando a Região soma sete mortes associadas ao novo coronavírus.

O presidente do Governo Regional, que falava sobre o surto no Hospital dos Marmeleiros aos jornalistas, indicou à Antena 1 que "tivemos duas pessoas que morreram como consequência de uma atitude irresponsável de uma pessoa". No entanto, o chefe do executivo madeirense não quis adiantar mais detalhes sobre a envolvência destes óbitos.

Além disso, o presidente do Governo da Madeira confirmou a existência de um surto de covid-19 no Hospital dos Marmeleiros, no Funchal, com cerca de 20 infectados, mas sublinhou que a cadeia de transmissão está "perfeitamente identificada".

