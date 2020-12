Livro relata seis séculos da astronomia na Madeira

Na apresentação da obra pelo autor, que decorreu no auditório da Casa-Museu Frederico de Freitas, este fez um apanhado do que descobriu e conseguiu relatar no livro de 281 páginas, editado pela ‘Meridiano’.

Um verdadeiro documento histórico que reúne um conjunto de dados sobre os desenvolvimentos e obstáculos da actividade astronómica desenvolvida ao longo de seis séculos na Madeira, e contou com o apoio da Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

Pedro Augusto é licenciado em Astronomia e doutorado em Radioastronomia pela Universidade de Manchester.

Esteve 14 anos na Universidade da Madeira, onde fundou um grupo de Astronomia, um Laboratório de Astronomia e Instrumentação, e publicou dezenas de artigos.

Actualmente é assessor na Faculdade da Medicina da Universidade do Porto.

Em Junho deste ano, o autor publicou um vídeo no Youtube, onde resume o que descobriu e publicou no livro, frisando que a maioria dos eventos narrados são de factos bem mais recentes, nomeadamente na segunda metade do Século XX, de 1950 à actualidade.