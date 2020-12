Exposição “Ó Meu Menino Jesus” em Câmara de Lobos até 15 de Janeiro

Emblemáticas peças de uma coleção de meninos Jesus, da colecionadora, Dulce Santos, estão patentes na casa da Cultura de Câmara de Lobos.

A exposição “Ó Meu Menino Jesus” mostra um conjunto de imagens, que foram recolhidas e salvaguardadas ao longo dos anos pela colecionadora. Dulce Santos tem uma predilecção especial por este tipo de arte sacra. “A imagem do menino Jesus, sempre foi uma presença muito forte na minha vida”, afirmou.

No local, é possível ver 100 imagens do menino Jesus, de diferentes tamanhos, desde peças do universo do artesanato tradicional ao contemporâneo, de várias proveniências. As figuras expostas são construídas em diversos materiais, como em barro, madeira, argila, cerâmica e terracota. Todas a imagens estão trajadas a rigor, algumas pormenorizadas com Bordado Madeira e suportadas, cada uma, na sua peanha original.

Com esta iniciativa a Câmara Municipal de Câmara de Lobos pretende assinalar a época natalícia "com a presença do menino Jesus como protagonista da Festa madeirense".

Durante a inauguração foi feita a bênção aos meninos Jesus pelo Reverendo Padre Paulo Sérgio, da Paróquia de Santa Cecília.

A Casa da Cultura de Câmara de Lobos acolhe, até 15 de Janeiro de 2021, a exposição, que pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 17h00. As visitas serão restringidas a 7 pessoas em simultâneo, devido à actual situação pandémica, de acordo com as medidas adoptadas pelo município, para salvaguarda da saúde pública.