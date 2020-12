O líder do PS-M, Paulo Cafôfo, considera que as declarações feitas hoje pelo presidente do Governo Regional a propósito das mortes por Covid-19 na Madeira merecem reparo público. Isto porque Miguel Albuquerque referiu que a atitude negligente de uma pessoa provocou duas mortes.

"Acusar alguém de ser responsável por mortes não é uma atitude digna de um presidente. Não é uma atitude responsável e não é forma de lidar com a dor de quem perdeu os seus entes queridos", refere ao DIÁRIO Paulo Cafôfo, manifestamente revoltado com a declaração presidencial.

Neste contexto, opta por deixar duas mensagens. Em primeiro lugar, "transmitir os meus sentimentos pessoais às famílias das vítimas". Em segundo lugar "pedir ao senhor presidente que se foque na tarefa do Governo: proteger a população e não fazer juízos na praça pública".

De acordo com os dados mais recentes, a Região conta com 321 infecções activas, registando também sete mortes associadas ao novo coronavírus.