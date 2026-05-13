Portal da Segurança Social passa a ter dupla autenticação

A medida pretende reforçar a segurança das contas dos utilizadores e proteger os acessos à área pessoal da Segurança Social Direta. Na rubrica ‘Explicador’ de hoje, fique a conhecer esta nova medida de protecção, com os dados disponibilizados pelo site Doutor Finanças.

Na prática, além do número de identificação da Segurança Social (NISS) e da palavra-passe, será necessário introduzir um segundo código de validação sempre que iniciar sessão. Esse código será enviado por SMS ou para o endereço de e-mail associado à conta. O objectivo desta autenticação reforçada é impedir acessos indevidos. Mesmo que alguém consiga obter a palavra-passe de um utilizador, não conseguirá entrar na conta sem o segundo código de confirmação.

Com esta alteração, os utilizadores passam também a poder iniciar sessão utilizando o endereço de e-mail, deixando de depender exclusivamente do NISS para aceder ao portal.

Activação é obrigatória

Para activar a autenticação forte, o sistema irá pedir a confirmação dos contactos associados à conta. Será necessário verificar se o número de telemóvel e o endereço de e-mail registados na área pessoal estão correctos e actualizados. Quem utiliza aplicações ou sistemas integrados com a Segurança Social Directa deverá ainda entrar na área de gestão de autenticação e criar um token de acesso.

Estas novas regras não abrangem os utilizadores que entram na plataforma através da Chave Móvel Digital. Nestes casos, o processo de autenticação mantém-se igual.

Como actualizar os contactos na Segurança Social Directa

Ao iniciar sessão com o NISS e a palavra-passe, o portal encaminha automaticamente o utilizador para a página de confirmação dos dados, de forma a concluir a activação da autenticação de dois factores.

Caso seja necessário fazer esse processo manualmente, deve:

iniciar sessão com o NISS e palavra-passe;

aceder ao menu 'Perfil', depois 'Dados Pessoais' e seleccionar 'Consultar e alterar contactos';

confirmar se o e-mail e o número de telemóvel estão correctos;

actualizar e validar os dados, se necessário.

Como funciona a autenticação de dois factores?

Depois da activação, sempre que entrar no portal da Segurança Social terá de inserir um código de validação enviado para o e-mail registado. Em alternativa, poderá optar por receber esse código por SMS no telemóvel.

A autenticação de dois factores, também conhecida como autenticação multifactor, acrescenta uma segunda etapa de verificação da identidade, aumentando a protecção da conta e dos dados pessoais.

Segurança Social alerta para tentativas de fraude

A Segurança Social alerta ainda para o aumento de mensagens fraudulentas enviadas em nome da entidade.

Segundo o organismo, nunca são pedidos dados bancários, códigos de acesso ou informações pessoais através de links enviados por SMS ou e-mail. Qualquer alteração de dados ou activação da autenticação deve ser feita exclusivamente no portal oficial da Segurança Social, dentro da área pessoal do utilizador.

Este Explicador contém informações do site Doutor Finanças.