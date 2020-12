Antigo aluno da UMa vence Prémio SPE 2020

Ivo Miguel Sousa Ferreira, antigo aluno da Universidade da Madeira (UMa), do Mestrado em Matemática e da Licenciatura em Gestão, venceu o prestigiado Prémio Sociedade Portuguesa de Estatística (SPE) 2020, com o artigo intitulado “A new lifetime distribution and its applications in recurrent events analysis”.

O trabalho laureado integra a investigação que está a ser desenvolvida por Ivo Sousa Ferreira, no âmbito do seu Doutoramento em Estatística e Investigação Operacional, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), sob orientação da Prof.ª Doutora Cristina Rocha, do Departamento de Estatística e Investigação Operacional da FCUL, e coorientação da Prof.ª Doutora Ana Maria Abreu, do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia da UMa.

Neste artigo, Ivo Sousa Ferreira propõe uma nova distribuição de probabilidade que, para além de aumentar o leque de distribuições possíveis para modelar o tempo de sobrevivência, tem-se revelado uma melhor opção para certos conjuntos de dados comparativamente aos modelos já existentes, nomeadamente na área em franco desenvolvimento da análise de dados relativos a acontecimentos recorrentes.

“A new lifetime distribution and its applications in recurrent events analysis” foi distinguido e apresentado durante a Sessão Comemorativa do 40º Aniversário da SPE, que se realizou este ano, em formato online, no passado dia 28 de novembro.

O Prémio SPE é promovido pela Sociedade Portuguesa de Estatística desde 1998 e pretende estimular a atividade de estudo e investigação científica em Probabilidades e Estatística entre os jovens. Os rigorosos critérios de seleção pautam-se pelo mérito do estudo em vários aspetos, entre eles a inovação e rigor científico e a contribuição para o desenvolvimento da área de Probabilidades e Estatística.