Alunos da Escola do Rancho e Caldeira trocam brinquedos por bens alimentares

A Escola B1 PE Rancho e Caldeira é parceira do projecto Erasmus ka229, intitulado ‘Why Not? Learning from others!’, que pretende promover a inclusão recorrendo à inteligência emocional, valores, direitos humanos e pensamento ecológico nas instituições escolares.

Com o aproximar da época de Natal, a escola realizou uma exposição solidária intitulada ‘Troca o brinquedo por um bem alimentar e faz sorrir a outra criança’. Os alunos foram desafiados a levar um brinquedo em boas condições para integrar e exposição, trocando depois o brinquedo desejado por um bem alimentar.

No final os bens arrecadados serão doados a uma instituição de solidariedade social da Madeira, escolhida pelos alunos.

Esta actividade integrada no projeto Erasmus + é coordenada por Raquel Lombardi e a equipa de docentes desta instituição escolar. Com a duração de 24 meses, o projecto Erasmus + ‘Why not’ promete consciencializar os alunos e a comunidade escolar para a construção de um mundo mais humanizado, promotor de boas praticas educativas, numa visão ecológica ambiental.