Aquacultura regional recebe elogios até do PS nacional

O secretário regional do Mar e Pescas diz que a “Madeira está no rumo certo na política do mar”, sendo exemplo disso os dois eventos que a Região vai acolher em 2021: a Conferência Europeia de Aquacultura, que se realiza no Funchal entre 4 e 7 de Outubro, prevendo-se a participação de cerca de 1.500 investigadores e o Campeonato do Mundo de Fotografia e Vídeo Subaquático, evento que contará com mais de 100 participantes internacionais.

Aliás, Teófilo Cunha lembra que a aquacultura regional tem merecido elogios. Elogios que não são apenas do PSD ou do CDS, mas do próprio ministro do Mar, Ricardo Santos Serrão.