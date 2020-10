PSD denuncia desleixo de Santa Cruz com o Ambiente

O grupo parlamentar do PSD esteve, este sábado (dia 31 de Outubro), na Praia dos Reis Magos (Caniço), onde lamentou o "desleixo que a Câmara Municipal de Santa Cruz tem evidenciado relativamente ao Ambiente". Como exemplo, apontam as descargas efectuadas naquele espaço balnear.

“A Câmara Municipal de Santa Cruz tem revelado uma grande insensibilidade, um grande descuido e até um grande desleixo relativamente ao nosso Ambiente, ao nosso património natural, que deve ser protegido e preservado”.

Na ocasião, o deputado Brício Araújo referiu ainda a propósitos dos "sucessivos “ataques ambientais" na Praia dos Reis Magos que “existiram acções deliberadas da Câmara que não adoptou todos os procedimentos que lhe competiam relativamente à protecção e à segurança das pessoas”.

"Numa Região que vive essencialmente do turismo, temos de saber potenciar toda a nossa natureza e ambiente e preservar o nosso património natural”, vincou, o que no entendimento do PSD "o actual executivo camarário de Santa Cruz não tem feito”.