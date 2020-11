Deputada do PS aponta novas esquadras da PSP para breve na Região

Marta Freitas visitou, com Célia Pessegueiro, o local onde será construída a nova esquadra da PSP na Ponta do Sol e salientou o esforço da autarca e do Governo da República “no sentido de encontrar uma melhor solução para a esquadra da Ponta do Sol”.

A deputada do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República reuniu-se, hoje, com a presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol para aferir o ponto de situação relativamente à construção da nova infra-estrutura.

A parlamentar adiantou que neste momento decorre a fase final do projecto de execução, pelo que em breve será lançado o concurso, devendo a construção ter início já no próximo ano. As novas instalações, segundo a deputada, serão compostas por várias valências, nomeadamente gabinetes para a brigada de trânsito e segurança rodoviária, sala para a brigada de investigação criminal e um gabinete para apoio à vítima.

Marta Freitas revelou que estão a ser levados a cabo significativos avanços, estando também em fase de conclusão os projectos para outras esquadras da Madeira, nomeadamente as do Porto Moniz, Ribeira Brava e Santa Cruz. Em curso está igualmente o processo da esquadra do Porto Santo e, em fase de negociações com as autarquias, estão a ser encontradas soluções para Machico e Calheta. Prevista está ainda uma intervenção no Comando Regional em 2022.

Marta Freitas sublinhou o facto de o Executivo ter já destinado cerca de 6,6 milhões de euros para a construção e reabilitação de esquadras na Região, num total de oito intervenções, sendo que a da Ponta do Sol deverá ser a primeira, prevendo-se que vá para o terreno no próximo ano.