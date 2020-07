A Assembleia da República aprovou hoje, em votação final global, o texto final da Comissão de Agricultura e Mar, com base em projetos de PS e PSD, que altera a lei do registo internacional de navios da Madeira.

Este texto mereceu os votos favoráveis de PSD, PS e CDS-PP, o voto contra do BE e a abstenção de PCP, PEV, Iniciativa Liberal, PAN, Chega e das deputadas não inscritas Cristina Rodrigues e Joacine Katar Moreira.

No debate que antecedeu a votação dos projetos de lei do PS e do PSD, BE e PCP criticaram o funcionamento deste mecanismo.

Ainda assim, o BE foi o único a votar contra, tendo os comunistas mantido a abstenção.

O BE considerou que este é um mecanismo "opaco", através do qual o "estado português está a pôr a sua bandeira nacional à venda", que é depois colocada em navios que não são controlados e que "podem servir para tudo, até para trafico de armas e de drogas".

Na altura, Alma Rivera (PCP) referiu que o centro internacional de negócio da Madeira "é um logro", mas admitiu que dos três vetores deste, o MAR, o registo internacional de navios da Madeira, "é talvez o polo potencialmente mais válido para a economia regional e para o interesse nacional", apesar de o "regime existente, na prática, não ser as maravilhas que serviram para o justificar".