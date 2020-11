Madeira com mais 11 casos de covid-19 nas contas da DGS

A Direcção Geral da Saúde (DGS) avança hoje com mais 11 casos de covid-19 para a Madeira, perfazendo um total de 558 nas contas nacionais. Ontem, o IASaúde dava conta da existência de mais 13 casos de infecção pelo novo coronavírus, o que, nas contas regionais, elevava o número de infectados para 531.

A Região regista duas mortes associadas à doença. Número que entretanto foi actualizado pela DGS depois de ontem a Secretaria Regional da Saúde ter informado que, pelas 21 horas, faleceu, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, um doente com covid-19, tratando-se de um paciente do género masculino, de 94 anos.