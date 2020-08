A Direcção-Geral da Saúde (DGS) atribui hoje 130 casos positivos de covid-19 à Madeira. No entanto, nas contas do IASaúde, com dados actualizados ontem, a Região possui 131 casos de infecção, 104 recuperados e 27 activos.

De salientar que a Madeira continua com zero mortes associadas à doença.