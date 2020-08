Madeira com total de 129 casos nas contas da DGS

As contas da Direcção-Geral da Saúde (DGS) publicadas ao início desta tarde, apontam para um total de 129 casos de Covid-19 na Madeira, menos um do que os números apontados pelo IASAúde que têm identificados 130 casos desde o início da pandemia.

Três mortes e 198 infectados nas últimas 24 horas

Portugal regista hoje mais três mortes e mais 198 casos confirmados de covid-19 em relação a sexta-feira.

De acordo com o boletim da DGS sobre a situação epidemiológica, desde o início da pandemia até hoje registaram-se 53.981 casos de infecção confirmados e 1.775 mortes.

A região de Lisboa e Vale do Tejo regista hoje mais 94 casos de infecção do que na sexta-feira, com um total de 27.888 casos confirmados.

Regista também duas das mortes ocorridas nas últimas 24 horas. O outro óbito foi registado na região norte.

Portugal regista hoje mais 39.585 casos recuperados, mais 211 do que na sexta-feira. Há 1.263 pessoas a aguardar resultados laboratoriais e 36.268 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, ambos os indicadores com valores abaixo dos registados na sexta-feira.

Nas últimas 24 horas o número de doentes internados em cuidados intensivos baixou para 37, menos quatro do que os 41 de sexta-feira, e o total de doentes internados baixou para 320, menos 28 do que na sexta-feira.

Na região norte estão confirmados 19.419 casos de covid-19 desde o início da pandemia, 66 dos quais nas últimas 24 horas; a região centro contabiliza 4.584 casos confirmados (+16); o Alentejo regista 812 casos confirmados (+13), e o Algarve 965 casos (+8).

Na região autónoma da Madeira contam-se 129 casos confirmados desde o início da pandemia (+1 nas últimas 24 horas) e nenhum óbito; e nos Açores registam-se 184 casos confirmados e 15 mortes, sem alterações no último dia.

Quanto aos óbitos registados, o norte mantém-se como a região com o total de mortes mais elevado, com 839 registos; o centro tem 253 mortes; a região de Lisboa e Vale do Tejo 629; o Alentejo 22; e o Algarve 17.

Portugal continua sem registo de mortes abaixo dos 20 anos e a faixa etária acima dos 80 anos continua a ser a mais atingida pela mortalidade por covid-19.

Quanto a casos confirmados, distribuem-se por todas as faixas etárias sendo as idades até aos nove anos as menos afetadas por infeções até ao momento.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 760 mil mortos e infetou mais de 21 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

Consulte o Boletim Epidemiológico deste sábado, 15 de Agosto