Ontem, o IASaúde dava conta de que existiam 111 casos de covid-19 registados na Madeira. Hoje, a Direcção Geral da Saúde atribuiu mais dois novos casos positivos à Região. Nas contas nacionais, a Madeira possui 113 casos de infecção.

No entanto, continua com zero mortes associadas à doença.