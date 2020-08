Madeira com total de 128 casos nas contas da DGS

As contas da Direcção-Geral da Saúde (DGS) publicadas ao início desta tarde, apontam para um total de 128 casos de Covid-19 na Madeira, menos um do que os números apontados pelo IASAúde que têm identificados 129 casos desde o início da pandemia.

A nível nacional, Portugal regista hoje mais duas mortes por covid-19 e 235 novos casos de infeção em relação a quinta-feira, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim da DGS sobre a situação epidemiológica, desde o início da pandemia até hoje registaram-se 53.783 casos de infeção confirmados e 1.772 mortes.

A região de Lisboa e Vale do Tejo totaliza hoje 27.794 casos de covid-19, mais 149 do que no dia anterior.

Consulte o Boletim Epidemiológico desta sexta-feira, 14 de Agosto: