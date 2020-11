Uma semana de literatura na Praça do Município para apoiar livreiros

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) vai dinamizar, entre os dias 13 e 20 de Novembro, “um evento com vista a promover a literatura na cidade, no âmbito da candidatura do Funchal a Capital Europeia da Cultura em 2027. A iniciativa cultural chama-se 'Direitos e Livros'.

Os objectivos são apoiar os livreiros, editores e alfarrábios do concelho na comercialização dos seus livros, num ano atípico marcado pelo adiamento da Feira do Livro do Funchal, e reflectir sobre a importância dos direitos da criança, na semana em que se assinala internacionalmente a convenção sobre este tema.

O evento decorrerá em dois pavilhões distintos, a serem instalados na Praça do Município, e terá controle e desinfecção à entrada. O Município cumprirá escrupulosamente todas as normas definidas pela autoridade de saúde, de forma a salvaguardar a segurança dos participantes e dos visitantes, e parte do programa será transmitido através das redes sociais da CMF, devido à limitação de pessoas que poderão assistir.

Esta aposta camarária decorrerá diariamente das 10 às 19 horas e contará com a presença de 18 livreiros, entre os quais a FNAC, Livraria Esperança, Papelaria do Colégio, Leya, Joias da Cultura, Julber e Crerital, entre outros.

“Durante o certame, irão decorrer ainda várias apresentações e lançamentos de livros, sendo que seis deles foram editados ou apoiados pela Câmara Municipal do Funchal, num investimento que ascendeu a 23 mil euros, o que constitui um contributo claro para o fomento da criação literária no nosso concelho, preservando, enriquecendo e divulgando o património bibliográfico regional, também através da publicação de obras que ajudem a diversificar a nossa oferta cultural”, disse Miguel Silva Gouveia.

A programação inclui o lançamento da obra 'Colecção Baltazar Dias: Eugénia Rego Pereira', com a coordenação de Luisa Paolinelli, Cristina Trindade, Claudia Neves e Carlos Barradas, assim como o lançamento do livro 'Tchiloli Unlimited', com a participação de José Eduardo Agualusa, René Tavares, Ana Nolasco e Ângelo Torres. Destacam-se, ainda, o lançamento de duas revistas que resultam de uma colaboração entre a Universidade da Madeira e a Câmara Municipal do Funchal 'Pensar Diverso', com a coordenação de Celina Martins, e a 'Translocal', com a coordenação de Ana Salgueiro.

No ano particularmente difícil que estamos a viver, devemos aproveitar todas as oportunidades para ajudar a economia local, garantindo todas as regras de segurança e a disciplina de quem participa, porque os comerciantes do Funchal têm feito um enorme esforço ao longo dos últimos meses para manter as portas abertas, cumprindo com todas as exigências de segurança, e não podem ser esquecidos neste momento. É, por isso, dever da edilidade fazer tudo o que estiver ao seu alcance no sentido de manter uma programação cultural na rua, que apoie as vendas em tempo de crise Miguel Silva Gouveia

O presidente da CMF referiu que este evento deixa bem patente a aposta da CMF na diversificação de manifestações culturais na cidade mesmo em tempo de crise, e irá ajudar a criar alicerces para a candidatura do Funchal a Capital Europeia da Cultura em 2027.