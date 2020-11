Delegação da Madeira da Cruz Vermelha comemora 150 anos

A 09 de Novembro de 1870 - há 150 anos - foi criada a 5.ª Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa, exactamente a Delegação da Madeira que na altura se designava de Comissão Portuguesa de Socorros a Feridos e Doentes Militares em Tempo de Guerra.

Apesar de só ter sido instalada no ano de 1914, depois de em 1911 ter sido apresentada uma proposta à Câmara Municipal do Funchal pelos seus fundadores, Comendador Eliseu de Sousa Drumond, capitão José Sotero e Silva, tenente António Agostinho Câmara e Manuel Passos de Freitas comerciante, para montagem de um posto de pronto-socorro ao serviço da população, a Delegação comemora o no dia de hoje o seu 150.º aniversário.

"Século e meio de existência e mais de um século de trabalho humanitário efectivo ao serviço da população da Madeira", destaca o presidente da Delegação Rui Nunes em nota de imprensa.

"Do sufoco dos bombardeamentos por submarinos alemães à cidade do Funchal em 3 de Dezembro de 1916 e 12 de Dezembro de 1917, até aos trágicos eventos da presente década, a Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa esteve sempre na primeira linha de atuação graças ao trabalho de todos quantos ao longo do tempo ousaram seguir os ideais de Henry Dunant. Seja na área da emergência, no apoio social, no apoio aos mais idosos ou num tempo mais recente, mas de quase trinta anos na área do ensino, a Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa tem merecido a confiança dos Madeirenses, dos residentes e dos que na diáspora não se esquecem da sua terra quando a palavra de ordem é a solidariedade".

Sem comemorações, devido ao contexto pandémico que vivemos, a Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa não quis deixar em branco a efeméride, recordando "todos aqueles que ao longo dos tempos serviram esta e aqueles que nos dias de hoje, apesar dos riscos que enfrentam se dedicam à causa Cruz Vermelha, nas diferentes áreas de actuação".