Madeira aguarda a chegada de 15 mil vacinas contra a gripe

38.729 vacinas contra a gripe já foram administradas na Madeira. Os números hoje divulgados pela Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil indicam que, este ano, há mais pessoas vacinadas contra a gripe, comparativamente com o ano passado.

No entanto, a Região aguarda pela chegada de mais 15 mil vacinas, o que deverá acontecer entre a última semana de Novembro e a primeira de Dezembro. Segundo o gabinete do secretário Pedro Ramos, a disponibilidade de vacinas contra a gripe no país está condicionada, estando prevista “alguma dificuldade nos centros de saúde nos próximos dias” em termos de acesso a esta vacina.

Recorde-se que a campanha de vacinação contra a gripe iniciou-se no dia 28 de Setembro e desde então já foi possível vacinar mais de 60% dos profissionais de saúde (3.325 profissionais) e 52% da população idosa residente (22.263 idosos).

Aceda ao boletim informativo do IASAÚDE sobre a vacinação contra a gripe