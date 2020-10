27.756 já foram vacinados contra a gripe na Madeira

A Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil indicou que a Região já administrou um total de 27.756 vacinas contra a gripe desde o dia 28 de Setembro, ou seja, no espaço de um mês. Do número total de vacinas (27.756), 55% foram administradas a pessoas com idade igual ou superior a 65 anos.

"Importa referir que a administração das vacinas contra a gripe está a decorrer de segunda a sábado, em diferentes ambientes, para além dos centros de saúde, tais como domicílio, lares, centros de dia e centros de convívios, entre outros. A Secretaria Regional de Saúde enaltece o trabalho desenvolvido pelos profissionais de saúde no âmbito desta campanha de vacinação contra a gripe em vigor desde o dia 28 de Setembro", pode ler-se no comunicado.

Mais se informa que este ano foram recepcionadas, até à data, 33 mil vacinas contra a gripe, o que corresponde a 59% do número total de vacinas adquiridas, 56 mil no total. "Um investimento realizado pelo Governo Regional, no valor de 460 mil euros, que tem como objectivo proteger a saúde da população, especialmente neste contexto pandémico".