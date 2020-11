Estado de Emergência em destaque na imprensa de hoje

A entrada em vigor do novo Estado de Emergência, esta segunda-feira, 9 de Novembro, é o tema em destaque nas capas dos jornais portugueses.

"Cuidados intensivos só aguentam mais dez dias", alerta o Expresso. "A manter-se a média de 4100 casos diários dos últimos sete dias, as camas para doentes críticos, com e sem covid, esgotarão a meio do mês", explica o semanário. "Gestores criam ferramenta para prever recursos SOS", acrescenta.

O Correio da Manhã, por seu turno, adianta que os "Médicos já têm indicações sobre os doentes que devem salvar nos hospitais".

Já o jornal Público foca que Portugal está "entre os que menos gastam no combate à crise".

O Jornal de Notícias avança que o "Governo pode fechar estradas e ferrovias no recolher obrigatório".

O jornal i traz uma entrevista ao sociólogo e especialista em saúde pública Tiago Correia, que refere que "'O Governo não conseguiu jogar com a previsão e a antecipação'".

Nos desportivos, o destaque vai para a derrota de ontem do Benfica 2-3 contra o Braga. "Buraco vermelho", titula hoje A Bola em alusão ao desaire do Benfica frente ao Sporting de Braga, por 2-3, o que permitiu às "águias darem asas ao leão", como se pode ler no Record, afinal o Sporting já tem quatro pontos de vantagem sobre o rival no comando da classificação da I Liga.

Por sua vez, O Jogo fala em "balas e bolinhos" e de um "dragão à sombra de Oliveira", tendo em conta que o médio foi decisivo no triunfo do FC Porto sobre o Portimonense, por 3-1.