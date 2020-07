Estado deve 31,4 milhões de euros à Madeira

O Governo da República deve cerca de 31 milhões de euros à Região. A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta terça-feira revela que o valor em causa corresponde a impostos cobrados e pagos pelos contribuintes com residência fiscal na Madeira e/ou de actividade desenvolvida da Região, mas que não foram entregues aos cofres da Região. A informação é confirmada pela Vice-presidência do Governo, que tutela a Direcção Regional dos Assuntos Fiscais.

Em destaque na edição de hoje está também um abaixo-assinado suscitado por uma exploração na Ribeira de São João. O DIÁRIO revela que moradores e proprietários vizinhos daquela linha de água, em Santo António, já entregaram protesto às entidades públicas a exigir a imediata “proibição da exploração e escavação de inertes próximo, junto e dentro da ribeira” e exigindo o cumprimento da lei e respeito pela propriedade privada. Já o Governo nega retirada de pedras e deposição de terras, defendendo um projecto de ‘renaturalização’ e contradizendo a versão dos populares.

Nesta terça-feira, fique também a saber que os ‘charters’ com origem em Portugal continental estão de volta ao Porto Santo, uma operação organizada por quatro operadores turísticos portugueses que começou ontem e que motiva regozijo na ilha e arredores. A operação tem potencial para mobilizar 3.300 turistas.

Num dia em damos conta da evolução do desemprego na Região e em que é publicada uma entrevista com Ricardo Franco, presidente da Câmara Municipal de Machico, o DIÁRIO mostra que as corridas ilegais no Poiso ainda mobilizam entusiastas e que as eleições autárquicas já andam a agitar as águas. Desta vez é no PSD da Ponta do Sol, com três possíveis candidatos.

