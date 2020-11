Benfica perde contra o Braga (2-3)

O Benfica perdeu esta noite, na recepção ao Sporting de Braga, por 2-3. Nesta que foi a segunda derrota consecutiva no campeonato - após a derrota averbada frente ao Boavista na jornada passada (3-0) - as águias não conseguiram fazer melhor do que reduzir o resultado para a margem mínima, visto que estiveram a perder por três bolas a zero.

Os pupilos de Carlos Carvalhal foram para o intervalo a vencer graças a um golo de Iuri Medeiros (38'), vantagem que aumentou para os arsenalistas graças a um 'bis' de Francisco Moura, aos 50 e 64 minutos.

Os encarnados ainda reduziram para 3-2 com dois golos do helvético Seferovic (68' e 87'), avançado que entrou ao intervalo para o lugar de Éverton. O suíço ainda marcou no último suspiro, mas o remate certeiro acabou por ser anulado e não 'salvou' um ponto à equipa de Jorge Jesus.