Região ganha novas empresas devido a investimento estrangeiro

O Investimento estrangeiro está a gerar novas empresas na Região. A notícia que faz manchete na edição impressa desta quarta-feira do DIÁRIO revela que no passado mês de Julho nasceram três vezes mais empresas na Madeira e no Porto Santo do que aquelas que desapareceram, muito por força de investidores de fora do arquipélago e do país.

Na edição de hoje fique também a saber que as grutas e centro de vulcanismo de São Vicente, uma das principais atracções do concelho, fecharam portas depois de, nas 19 zonas de visitação, terem sido detectadas 'patologias', nomeadamente fissuras. Está agora a decorrer uma intervenção liderada por geólogos, mas tudo leva a crer que o espaço só deverá reabrir em 2021, e de forma condicionada.

E enquanto uns espaços encerram, outros abrem. É o que acontece com a 'Vigia', novo espaço que vai abrir no Jardim do Mar. Um projecto de Luís Guilherme e Patrícia Sumares que vai juntar arte e restauração.

Destaque também para a entrevista de José Manuel Rodrigues. O presidente da ALM admite que Albuquerque poderá ter pisado a linha quando falou na possibilidade de aproximar o PSD ao Chega. Rodrigues dá um ‘chega para lá’ na coligação idealizada por líder do PSD e sublinha que a alternativa à esquerda “não pode ser a qualquer custo”.

Na edição de hoje, data em que se se celebra o Dia Mundial da Juventude, fique também a saber que são 13.500 os jovens da Região que participam em várias organizações. Hoje, a Secretaria de Educação, que tem essa tutela, vai assinar 18 contratos-programa com várias associações juvenis.

