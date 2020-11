Tudo a postos para o arranque da 3ª edição do ‘Madeira 7 Talks’

Sob o título 'Liquidação Total’, a edição de 2020 do 'Madeira 7 Talks', evento que pretende discutir de forma aberta, construtiva e livre grandes temas da actualidade, colocará esta tarde frente a frente 14 personalidades de diferentes áreas sociais – desde a economia, empreendedorismo, desporto e artes ao jornalismo, moda, saúde e turismo, passando por várias outras – fomentando a realização de conversas improváveis, mas recheadas de pertinência, conteúdo e opiniões válidas para uma abordagem mais crítica e ousada ao mundo em que vivemos.

O DIÁRIO de Notícias, parceiro do evento, fará a cobertura dos debates a dois com início previsto para as 14h30.

Organizado por um grupo de amigos que partilham uma paixão pela Cultura, assim como um desejo de contribuir para o enriquecimento intelectual da nossa sociedade, o ‘Madeira 7 Talks’ vai já na sua terceira edição, este ano com a equipa composta por Francisco Gomes, Diogo Goes, Liliana Sousa, Vasco Braz, António Barroso Cruz e Adriana Gonçalves.

Na lista de oradores convidados, Dolores Aveiro é, sem dúvida, o nome mais sonante da edição deste ano do ‘Madeira 7 Talks’. A mãe de Cristiano Ronaldo, o melhor futebolista do mundo, e matriarca do clã Aveiro, marca presença como personalidade mundial e autora. A Dona Dolores, como é carinhosamente conhecida, juntará a sua voz ao evento com muitos outros motivos de interesse.

Como é o caso da irreverente Ana Loureiro, a empresária e autora polémica que recentemente conquistou a atenção mediática por liderar a petição que visa legalizar a prostituição, documento, que já reuniu milhares de assinaturas.

O político Miguel Gouveia, o gestor hoteleiro António Trindade, a gestora Paula Jardim, o arquitecto Paulo David, o jornalista Nicolau Fernandez, a narradora Leda Pestana, o estilista Tiago Gonçalves, o médico João Meirinho Moura, a jornalista Susana de Figueiredo e a professora e investigadora Liliana Rodrigues, completam o leque de convidados.

Recorde-se ainda que em Agosto último o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou a organização do ‘Madeira 7 Talks’ pela realização da terceira edição do evento. Fê-lo através de ofício dirigido ao artista plástico Diogo Goes, vice-presidente da equipa organizadora da conferência. O chefe de Estado agradeceu à organização a realização do evento que hoje se concretiza.