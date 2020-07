Nesta 'Hora da Boa Vida' saiba onde pode assistir ao 'Madeira Talks'

Francisco Catanho, mais conhecido por Kikos, está a promover o programa 'Madeira Talks', que é transmitido na rádio on-line 'We Are Madeira'.

O programa realiza-se em parceria com o grupo 'Dança com Sabores by Francis'.

O 'Madeira Talks', que se iniciou no passado dia 13 de Julho e que decorre até ao dia 31 de Julho, conta com a participação de vários artistas madeirenses, como Roberto Assis, Carla Moniz, Isabel Gonçalves, Celso Gomes, Eliana da Silva, Yvonne Cardoso, entre outros.

"O objectivo é divertir as pessoas com entrevistas sérias, engraçadas e interactivas com o público. Todas as entrevistas têm sempre surpresas, com um amigo, colega ou familiar do convidado", explicou Francisco Catanho.

O 'Madeira Talks', que tem tido um feeback positivo devido às inúmeras visualizações, acontece de segunda-feira a sexta-feira, às 16 horas e, por vezes, às 19h30.

Além de radialista, Kikos é também youtuber e cantor.