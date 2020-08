Há 17 anos alertava-se para a falta de segurança na descarga de combustíveis no Porto Santo

A falta de segurança na descarga de combustível e gás, no Porto Santo, fazia manchete na edição impressa de 7 de Agosto de 2003. O DIÁRIO denunciava que a descarga do navio 'Galp Aveiro' era feita durante o dia, enquanto o navio Lobo Marinho estava a realizar o desembarque de passageiros. A carga era bombeada para tubos enferrujados e mal conservados.

Nessa mesma edição, o presidente da Ordem dos Médicos da Madeira, França Gomes, dava conta da convocatória de uma Assembleia onde se iria discutir o aumento do preço das consultar. Alberto João Jardim, por seu lado, considerava que "os médicos só pensam no dinheiro".

A última página falava de um incêndio que consumia parte da Laurissilva com duas frentes: uma na Fonte do Bispo e e outra no Rabaçal. Os Bombeiros Voluntários da Calheta estavam a combater as chamas há mais de 35 horas.