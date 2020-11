Em busca da herança perdida

A Diocese do Funchal está a reclamar por uma herança devidamente definida em testatmento e que ainda não recebeu. A notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO revela que o Paço Episcopal está a acusar o sobrinho de um padre falecido de esvaziar as contas bancárias, impedindo a instituição religiosa de receber parte da herança deixada em testamento e que tinha como destino a formação do clero.

Na edição de hoje, e com a notícia da ultrapassagem da marca das 500 infecções por Covid-19 na Madeira (depois de ontem terem sido confirmaos 8 novos casos positivos) o DIÁRIO revela como foi o primeiro dia do uso obrigatório de máscara na Região, um dia em que a ARAE não multou mas deixou avisos e sensibilizou para o cumprimento das normas, sobretudo junto às escolas onde continua a haver ajuntamentos. Neste trabalho da Autoridade Regional das Actividades Económicas, o Porto Santo não será esquecido e, na próxima semana, quatro inspectores rumam à ilha dourada para fazer o mesmo trabalho

E já que estamos a falar do Porto Santo, para aqueles que querem viajar sobretudo entre o continente e aquela ilha, fique a saber que a TAP e Binter acordaram o bilhete único e que a tarifa corrida entre Porto Santo e Continente é já uma realidade

Em termos de apoios, leia tudo sobre a nova linha de apoio ao sector cultural criada pelo Governo Regional e cujas candidaturas começam já na próxima segunda-feira.

E porque a política está em alta, com as eleições nos EUA a darem que falar e a coligação à direita nos Açores também, fique a saber que, segundo o Barómetro de Novembro, a Esquerda mantém maioria mas direita sobe e o Chega está em alta.

Tudo isto para ler e muito mais, hoje, com o seu DIÁRIO. Acompanhe, ao longo do dia de hoje, a actualidade informativa nesta plataforma multimédia. Tenha um bom sábado!